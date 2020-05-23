РИАМО - 23 мая. РЕН ТВ опубликовало первые кадры с улицы Земляной вал, где неизвестный удерживает нескольких человек в отделении «Альфа Банка».
На записи видно, что близлежащая территория оцеплена сотрудниками ГИБДД.
У входа в отделение банка находится большое количество сотрудников полиции. На месте дежурят несколько бригад скорой помощи.
Ранее СМИ сообщили о том, что неизвестный взял в заложники несколько человек в московском отделении «Альфа банка» нас центре столицы.
Видео с места захвата заложников в отделении «Альфа Банка» в Москве>>
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