РИАМО - 23 мая. Полиция проверяет сообщение о захвате заложников в отделении банка в центре Москвы, сообщает РИА Новости.

«Проверяются сведения по возможному инциденту на Земляном валу, дом 41. Экстренные службы на месте», — сообщил источник агентства.

Официальной информации о случившемся пока не поступало.

По данным СМИ, в офис «Альфа-банка» на Земляном валу зашел мужчина с рюкзаком и заявил, что здание заминировано. Очевидцы сообщают, что из рюкзака торчат провода.