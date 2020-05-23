РИАМО - 23 мая. После расширения списка системообразующих предприятий для предпринимателей Подмосковья льготное кредитование стало доступнее по ставке, сниженной на 5,5% годовых, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Кредит можно получить на сумму до трех миллионов.

«В Подмосковье работает более 100 предприятий, признанных системообразующими федерального уровня. Многие из них испытывают очень серьезные трудности и вопрос привлечения доступного финансирования для большинства является жизненно необходимым», — сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Зампред отметил, что это нужно и своевременное решение.

Теперь помимо предприятий из списка пострадавших отраслей льготным кредитованием смогут воспользоваться предприятия фармацевтической промышленности, радиоэлектронной промышленности, машиностроительного комплекса, автопроизводители и организации из многих других сфер деятельности.

Полный список предприятий доступен на сайте.

Подробную информацию о поддержке бизнеса региона во время пандемии можно получить по телефону горячей линии 0150 или по электронной почте 0150@mosreg.ru.