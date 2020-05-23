РИАМО - 23 мая. После расширения списка системообразующих предприятий для предпринимателей Подмосковья льготное кредитование стало доступнее по ставке, сниженной на 5,5% годовых, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Кредит можно получить на сумму до трех миллионов.
Зампред отметил, что это нужно и своевременное решение.
Теперь помимо предприятий из списка пострадавших отраслей льготным кредитованием смогут воспользоваться предприятия фармацевтической промышленности, радиоэлектронной промышленности, машиностроительного комплекса, автопроизводители и организации из многих других сфер деятельности.
Полный список предприятий доступен на сайте.
Подробную информацию о поддержке бизнеса региона во время пандемии можно получить по телефону горячей линии 0150 или по электронной почте 0150@mosreg.ru.
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