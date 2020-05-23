РИАМО - 23 мая. Главный инфекционист министерства здравоохранения России Елена Малинникова рассказала, что обычно вторая волна эпидемии слабее, чем первая, поэтому будут только небольшие подъемы заболеваемости, потому что у большинства населения выработается иммунитет, пишет «Парламентская газета».

«Коронавирус оказался инфекцией, которая стала лакмусовой бумажкой и показала, насколько мировое здравоохранение готово быстро реагировать и с какими потерями готово остановить рост инфекции, взять ее под контроль. Сейчас мы находимся на стадии, когда идет накопление данных, знаний по этой теме», — сказала Малинникова.

Специалист отметила, что эпидемиологический процесс очень сложный, поэтому, как поведет себя возбудитель, можно только предполагать. Это зависит от восприимчивости населения, числа переболевших, количества тех, кто приобретет иммунитет. Но ученые не могут сказать, насколько долго сохраняться антитела к инфекции в организме человека.

«Мы знаем, что SARS пропал, мы его практически не обнаруживаем среди других вирусов, мы его не видим в циркуляции, он не вызывает серьезной заболеваемости, хотя когда-то приводил к тяжёлой атипичной пневмонии», — отметила эксперт.

Малинникова считает, что коронавирус не станет более значимым в общей заболеваемости ОРВИ.

В России выявлено 335 882 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 107 936 человек выздоровело, а 9 434 пациента скончались.

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Текстовая трансляция

23 МАЯ

- В Москве в субботу проведут девятую масштабную дезинфекцию. Особое внимание будет уделяться проведению дезинфекции территорий лечебно‑профилактических учреждений.

- В инфекционной клинической больнице №2 Москвы проходят лечение 329 человек с подозрением на Covid-19. У 283 пациентов подтвержден коронавирус.

- За сутки в России зарегистрировали 9434 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 846 заболевших. В Москве - 3 190.

- В Московской области за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 12 пациентов. За весь период умерли 324 человека.

- 67 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1934 пациентов.

- Цифровые пропуска отменили в Подмосковье. В Москве при этом продолжают действовать пропуска.