РИАМО - 23 мая. В Москве 672 человека уже стали донорами плазмы для переливания пациентам с коронавирусом, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По словам мэра, ситуация с ростом заболеваемости коронавирусом в городе стабилизируется. На начало мая пришелся пик, и в этом месяце очень много нуждающихся в переливании плазмы.
«Речь идет о плазме человека, уже переболевшего Covid-19. Ее переливают больным, чтобы они получили антитела к коронавирусу — так они быстрее идут на поправку. <…> Донорами стали уже 672 жителя столицы. Спасибо!» — написал Собянин в своем Instagram-аккаунте.
Выздоровевшие пациенты от 18 до 55 лет могут стать донорами плазмы для тех, кто лечится от коронавирусной инфекции. У потенциальных доноров не должно быть хронических заболеваний, ВИЧ и гепатитов В и С.
Донорам положены денежные выплаты — за 600 миллилитров плазмы — 5 тысяч рублей.
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Сегодня уже можно с осторожностью говорить, что ситуация с ростом заболеваемости коронавирусом в Москве стабилизируется. Но на начало мая пришелся пик, и в этом месяце у нас много нуждающихся в переливании плазмы. ⠀ Напомню, речь идет о плазме человека, уже переболевшего COVID-19. Ее переливают больным, чтобы они получили антитела к коронавирусу - так они быстрее идут на поправку. Плазму полностью очищают от патогенных бактерий и вирусов - она безопасна. ⠀ Москвич Михаил Левин, по его словам, раньше никогда не сдавал кровь, но после перенесенной болезни считает своим долгом помогать другим. Донорами стали уже 672 жителя столицы. Спасибо!
Текстовая трансляция
23 МАЯ
- В Москве в субботу проведут девятую масштабную дезинфекцию. Особое внимание будет уделяться проведению дезинфекции территорий лечебно‑профилактических учреждений.
- В инфекционной клинической больнице №2 Москвы проходят лечение 329 человек с подозрением на Covid-19. У 283 пациентов подтвержден коронавирус.
- За сутки в России зарегистрировали 9434 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 846 заболевших. В Москве - 3 190.
- В Московской области за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 12 пациентов. За весь период умерли 324 человека.
- 67 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1934 пациентов.
- Цифровые пропуска отменили в Подмосковье. В Москве при этом продолжают действовать пропуска.
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