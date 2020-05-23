РИАМО - 23 мая. В Москве 672 человека уже стали донорами плазмы для переливания пациентам с коронавирусом, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам мэра, ситуация с ростом заболеваемости коронавирусом в городе стабилизируется. На начало мая пришелся пик, и в этом месяце очень много нуждающихся в переливании плазмы.

«Речь идет о плазме человека, уже переболевшего Covid-19. Ее переливают больным, чтобы они получили антитела к коронавирусу — так они быстрее идут на поправку. <…> Донорами стали уже 672 жителя столицы. Спасибо!» — написал Собянин в своем Instagram-аккаунте.

Выздоровевшие пациенты от 18 до 55 лет могут стать донорами плазмы для тех, кто лечится от коронавирусной инфекции. У потенциальных доноров не должно быть хронических заболеваний, ВИЧ и гепатитов В и С.

Донорам положены денежные выплаты — за 600 миллилитров плазмы — 5 тысяч рублей.

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Текстовая трансляция

23 МАЯ

- В Москве в субботу проведут девятую масштабную дезинфекцию. Особое внимание будет уделяться проведению дезинфекции территорий лечебно‑профилактических учреждений.

- В инфекционной клинической больнице №2 Москвы проходят лечение 329 человек с подозрением на Covid-19. У 283 пациентов подтвержден коронавирус.

- За сутки в России зарегистрировали 9434 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 846 заболевших. В Москве - 3 190.

- В Московской области за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 12 пациентов. За весь период умерли 324 человека.

- 67 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1934 пациентов.

- Цифровые пропуска отменили в Подмосковье. В Москве при этом продолжают действовать пропуска.