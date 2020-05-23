РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 23 мая. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий поблагодарил волонтеров за помощь жителям в период пандемии коронавируса.

С начала пандемии волонтеры Люберец выполняют просьбы жителей: покупают продукты, лекарства, выгуливают домашних животных.

«Особое внимание – людям пожилого возраста. Именно они сейчас наиболее остро нуждаются в поддержке. Искренне благодарен всем волонтерам! Вы посвящаете свое время тем, кто в этом так нуждается! Ваша помощь бесценна! Берегите себя и будьте здоровы!» – написал Ружицкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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Текстовая трансляция

23 МАЯ

- В Москве в субботу проведут девятую масштабную дезинфекцию. Особое внимание будет уделяться проведению дезинфекции территорий лечебно‑профилактических учреждений.

- В инфекционной клинической больнице №2 Москвы проходят лечение 329 человек с подозрением на Covid-19. У 283 пациентов подтвержден коронавирус.

- За сутки в России зарегистрировали 9434 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 846 заболевших. В Москве - 3 190.

- В Московской области за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 12 пациентов. За весь период умерли 324 человека.

- 67 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1934 пациентов.

- Цифровые пропуска отменили в Подмосковье. В Москве при этом продолжают действовать пропуска.