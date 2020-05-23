РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 мая. Спасатели Подольского ТУ спасли собаку, которая не могла выбраться из реки, сообщил «РИАМО в Подольске» старший эксперт по воспитательной работе и работе со СМИ Подольского ТУ СиС ГКУ МО «Мособлпожспас» Альберт Леднев.

Спасательной операцией по вызволению собаки из плена реки в окрестностях Подольска запомнится спасателям старшего смены Александра Ламочкина из ПСО-18 Подольского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» рабочий день 22 мая.

«Все началось с того, что обессиленное животное у берега реки заметили дети. Из-за небольшого берегового обрыва собака не могла самостоятельно выбраться из воды. Как ни пытались ребята без посторонней помощи ей помочь, ничего у них не получалось. Пришлось им обратиться к помощи взрослых, которые, чтобы не мучить и без того перепуганную дворнягу, вызвали спасателей», - сказал Леднев.

По его словам, обессиленное животное с помощью веревок удалось вытащить в считанные минуты. Никто в ходе проведения спасательного мероприятия не пострадал.