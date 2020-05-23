РИАМО - 23 мая. На Воробьевых горах в столице к 2021 году завершат восстановление эскалаторной галереи, которая была заброшена с 80-х годов, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Легендарная и эффектная галерея станции метро «Воробьевы горы» возвращается в обновленном решении: в ней будет три эскалатора и ступенчатая крыша, где расположатся смотровые площадки, зоны отдыха и кафе», — говорится в сообщении

Галерея с эскалатором длиной 90 метров располагалась у южного выхода станции метро «Ленинские горы» (сейчас «Воробьевы горы»). Галерея пришла в аварийное состояние к началу 1980 года из-за оползней и смещения горных пород: постепенно стены стали покрываться трещинами.

Первые попытки реконструкции были еще в 2000 году, но они оказались безуспешными. Итоговую реконструкцию начали в 2019 году, ее планируется завершить в 2021 году.