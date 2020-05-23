РИАМО - 23 мая. В Москве 88 центров «Мои документы» открыли запись на прием, оформить ее можно на портале mos.ru, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Зарегистрироваться и получить доступ к личному кабинету может любой житель Москвы», — отмечается в материале.

Центры возобновят работу с 25 мая, жители по предварительной записи смогут получить 144 услуги, еще шесть услуг будут оказывать сотрудники отделов МВД.

В центрах можно будет подать документы на оформление водительского удостоверения, российского паспорта, встать на регистрационный учет по месту пребывания или по месту жительства.

В 17 офисах можно будет оформлять документы по кадастровому учету и регистрации прав по заявлению от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. 84 услуги доступны пользователям в электронном виде на порталах mos.ru, gosuslugi.ru и на сайтах ведомств.

Специалисты центра занятости населения помогут в поисках работы и оформлении статуса безработного, а работодателям — подобрать сотрудников.