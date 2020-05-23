РИАМО - 23 мая. В Московской области 98% пассажиров общественного транспорта надели защитные маски в субботу утром, говорится в сообщении министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«98% пассажиров в электропоездах, 99% пассажиров в автобусах (в масках - ред.)», - отмечается в материале.

В Московской области отменили цифровые пропуска для поездок на транспорте. Ношение маски в общественных местах, в том числе в транспорте, обязательно, за ее отсутствие будут штрафовать.

В регионе действует режим всеобщей самоизоляции, выходить из дома можно только по веским причинам.

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Текстовая трансляция

23 МАЯ

- В Москве в субботу проведут девятую масштабную дезинфекцию. Особое внимание будет уделяться проведению дезинфекции территорий лечебно‑профилактических учреждений.

- В инфекционной клинической больнице №2 Москвы проходят лечение 329 человек с подозрением на Covid-19. У 283 пациентов подтвержден коронавирус.

- За сутки в России зарегистрировали 9434 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 846 заболевших. В Москве - 3 190.

- В Московской области за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 12 пациентов. За весь период умерли 324 человека.

- 67 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1934 пациентов.

- Цифровые пропуска отменили в Подмосковье. В Москве при этом продолжают действовать пропуска.