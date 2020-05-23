РИАМО – 23 мая. В субботу в прямом эфире Instagram «Живу спортом» (@gdesport) прошла очередная онлайн-тренировка, ее провела профессиональная хоккеистка, нападающая, чемпионка России в составе подмосковного хоккейного клуба «Торнадо» Оксана Чистякова, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Порядка 1,5 тысячи человек стали участниками утреннего занятия и выполнили комплекс укрепляющих упражнений под руководством профессиональной спортсменки.

«В Подмосковье постепенно смягчаются условия вынужденных ограничений, однако спортобъекты до сих пор остаются закрытыми для посещения. Кроме того, сейчас крайне важно продолжать максимально сохранять самоизоляцию и не злоупотреблять пребыванием вне дома. В этих условиях онлайн-тренировки, особенно под руководством профессиональных спортсменов – наиболее эффективный способ сохранить свою форму», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он добавил, что тренировки в режиме онлайн актуальны и популярны среди тех людей, кто регулярно занимается спортом, и помогают всем остальным поддерживать ежедневный уровень своей двигательной активности

В карьере Чистяковой выступления в Женской и Ночной хоккейных лигах, в том числе за клубы «Атлант» и «Торнадо» из Московской области. Сейчас она тренирует детскую следж-хоккейную команду «Умка» из Одинцова.

«На мой взгляд, онлайн-тренировки для профессиональных спортсменов – нагрузка легкая, а вот как раз для любителей – то, что нужно, чтобы держать себя в форме и отвлечься от повседневных дел», – отметила спортсменка.