РИАМО - 23 мая. По словам доцента кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ имени Г. В. Плеханова Фариды Мирзабалаевой, если в России критично вырастет число безработных, то возможно сокращение пенсионного возраста, предпенсионерам предложат уйти, потому что они защищены государством, а молодежь на пособия пока не заработала, сообщает «Прайм».

«Сокращение пенсионного возраста, скорее всего, окажется мерой вынужденной. В условиях роста безработицы необходимо предоставить больше шансов для трудоустройства молодым. Думаю, что на досрочную пенсию могут рассчитывать 1,5-2 миллиона человек – в зависимости от численности безработных», — сказала Мирзабалаева.

Специалист добавила, что необходимо вычислить «возрастные» отрасли и соотнести со структурой безработицы. Нужно также выяснить, какие категории работающих граждан смогут уйти, и кто их сможет заменить. Сокращение пенсионного возраста может быть выборочным и гибким. Коррективы будут зависеть от реальной ситуации на рынке труда.

Также коррективы будут продиктованы состояние бюджета России, ситуацией с восстановлением после пандемии. Эксперт отметила, что сокращение пенсионного возраста может произойти уже не в этом году.