РИАМО - 23 мая. Центральный участок «желтой» линии столичного метро в ближайшие годы строить не планируют, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Я думаю, что в ближайшие годы она (линия - ред.) строиться не будет. С запуском МЦД, МЦК и Большой кольцевой линии в Москве потребность в этой ветке, я думаю, будет уменьшена», — сказал Хуснуллин в прямом эфире в своем аккаунте в Instagram.

По его словам, данный проект крайне тяжело реализовать — участок проходит в центральной части города под застройкой на большой глубине.

В 2020 году и в последующие годы строителям предстоит реализовать беспрецедентную по своим масштабам программу развития столичного метрополитена. Работы не останавливаются даже во время пандемии коронавируса.