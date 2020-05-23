РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 23 мая. Глава городского округа Дзержинский Людмила Иванова поздравила выпускников с окончанием школы.

«Окончание учебного года в видеоформате. Никогда бы не могла предположить, что такое возможно. Зато во все школы и гимназии с поздравлениями успела, а раньше так не получалось. Последние два месяца и для педагогов, и для учеников выдались сложными. Вынужденное дистанционное образование – еще один новый вызов, с которыми справились. Было тяжело, иногда подводила связь, иногда из-за возросшей нагрузки на систему прерывались уроки, но все быстро перестроились под новые условия. Завершили учебный год», – написала в своем Instagram-аакаунте Людмила Иванова.

Она поблагодарила педагогов и родителей за терпение, а учеников – за усидчивость и настырность.

«Знаю, были и слезы из-за неудач, и радость из-за итоговых оценок. Впереди новый рывок – ЕГЭ! Ребята, соберитесь, держитесь и дерзайте! Наши дорогие учителя, спасибо за профессионализм, за то, что не опускаете руки, когда сложно, а продолжаете свой самоотверженный труд! Мы вас ценим! Дорогие наши родители, благодарю вас за понимание, за доверие нашим педагогам!» – отметила Иванова.

Глава Дзержинского пожелала ученикам теплого лета, а выпускникам – высоких баллов и легкого поступления в вузы.

«Всем-всем желаю, чтоб мы встретились 1 сентября на праздничных линейках не в видеоформате!» – заключила Иванова.