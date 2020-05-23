РИАМО - 23 мая. Скоростную трассу М-12 Москва — Казань намереваются построить за четыре года, вместо запланированных 8 лет, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«Вчера закончил разбирать планы дорог Москва – Казань. Это часть дороги «Европа — Западный Китай». <…> Ее нормативный срок строительства — восемь лет, хотим попробовать собрать эту схему за четыре года», — сказал Хуснуллин в прямом эфире в своем аккаунте в Instagram.

Вице-премьер отметил, что уже определил план действий: еженедельно будут проводиться заседания штаба, чтобы «раскачать» эту стройку.

Проектируемая протяженность платной трассы Москва — Казань составляет порядка 800 километров. Она должна в два раза сократить время в пути между этими городами.

«Европа — Западный Китай» является масштабным инвестиционным проектом, который охватывает территории России, Казахстана и Китая.