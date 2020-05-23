РИАМО - 23 мая. Очередная масштабная дезинфекция дорог и общественных пространств пройдет в столице в субботу, в ней примут участие около 70 тысяч специалистов комплекса городского хозяйства, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он подчеркнул, что главной целью дезинфекции является профилактика распространения коронавирусной инфекции.
По его словам, столичные власти будут проводить их столько, сколько потребуется.
Заммэра добавил, что в общей сложности будет обработано более 300 миллионов квадратных метров различных площадей. В недоступных для техники местах работы выполнят вручную.
Всего в дезинфекции задействуют свыше 4,5 тысяч единиц поливомоечной техники и более 10 тысяч различных распылителей.
Особое внимание уделят проведению дезинфекции территорий лечебно-профилактических учреждений, площадок перед входом в метро и зданий входных групп станций, ТПУ и остановок общественного транспорта.
Кроме того, коммунальщики тщательно продезинфицируют общественные туалеты, территории МФЦ, станции водоподготовки питьевой воды и очистки сточных вод, а также объекты по обращению с отходами.
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Текстовая трансляция
23 МАЯ
- В Москве в субботу проведут девятую масштабную дезинфекцию. Особое внимание будет уделяться проведению дезинфекции территорий лечебно‑профилактических учреждений.
- В инфекционной клинической больнице №2 Москвы проходят лечение 329 человек с подозрением на Covid-19. У 283 пациентов подтвержден коронавирус.
- За сутки в России зарегистрировали 9434 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 846 заболевших. В Москве - 3 190.
- В Московской области за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 12 пациентов. За весь период умерли 324 человека.
- 67 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1934 пациентов.
- Цифровые пропуска отменили в Подмосковье. В Москве при этом продолжают действовать пропуска.
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