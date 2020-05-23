РИАМО - 23 мая. Очередная масштабная дезинфекция дорог и общественных пространств пройдет в столице в субботу, в ней примут участие около 70 тысяч специалистов комплекса городского хозяйства, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он подчеркнул, что главной целью дезинфекции является профилактика распространения коронавирусной инфекции.

«Эксперты сходятся во мнении, что дезинфекция помогает предотвратить распространение вируса. Предстоящее мероприятие будет уже девятым по счету с конца марта», — сказал Бирюков.

По его словам, столичные власти будут проводить их столько, сколько потребуется.

Заммэра добавил, что в общей сложности будет обработано более 300 миллионов квадратных метров различных площадей. В недоступных для техники местах работы выполнят вручную.

Всего в дезинфекции задействуют свыше 4,5 тысяч единиц поливомоечной техники и более 10 тысяч различных распылителей.

Особое внимание уделят проведению дезинфекции территорий лечебно-профилактических учреждений, площадок перед входом в метро и зданий входных групп станций, ТПУ и остановок общественного транспорта.

Кроме того, коммунальщики тщательно продезинфицируют общественные туалеты, территории МФЦ, станции водоподготовки питьевой воды и очистки сточных вод, а также объекты по обращению с отходами.

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Текстовая трансляция

23 МАЯ

- В Москве в субботу проведут девятую масштабную дезинфекцию. Особое внимание будет уделяться проведению дезинфекции территорий лечебно‑профилактических учреждений.

- В инфекционной клинической больнице №2 Москвы проходят лечение 329 человек с подозрением на Covid-19. У 283 пациентов подтвержден коронавирус.

- За сутки в России зарегистрировали 9434 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 846 заболевших. В Москве - 3 190.

- В Московской области за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 12 пациентов. За весь период умерли 324 человека.

- 67 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1934 пациентов.

- Цифровые пропуска отменили в Подмосковье. В Москве при этом продолжают действовать пропуска.