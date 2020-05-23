РИАМО - 23 мая. В Москве 423 тысячи школьников проверили свои знания онлайн, из них более 300 тысяч воспользовались столичным сервисом «Мои достижения», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Более 90 тысяч человек поучаствовали в дистанционной диагностике. В проверке на сервисе «Мои достижения» могут принять участия дети со всей России.

«Наша задача — обеспечить школьникам возможность самостоятельно выявить пробелы в знаниях и повторить соответствующие темы, скорректировать подготовку для достижения высоких образовательных результатов, в том числе при подготовке к Единому государственному экзамену (ЕГЭ)», — сказал заместитель директора Московского центра качества образования Богдан Легостаев.

Сервис «Мои достижения» помогает ученикам школ проверять знания и умения, на базе сервиса доступно более 100 тысяч заданий и более 1,9 тысячи работ для самостоятельной проверки знаний по предметам со 2 по 11 класс.

В диагностике могут принять участие все желающие, нужны только телефон или компьютер и камера, которая будет отслеживать процесс прохождения задания. Во время выполнения сервис фиксирует действия школьника и возможные нарушения и отправляет уведомление проктору. Проктор во время сеанса может следить за учеником и давать ему советы. При возникновении технических проблем он поможет их решить.

Проверить свои знания можно на сайте Московского центра качества образования.