РИАМО - 23 мая. В Московской области полицейские задержали группу из пяти человек, которые производили мефедрон в подпольной лаборатории в гараже, расположенном в Одинцовском округе, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«Обладая достаточными знаниями в области химического синтеза, они наладили весь цикл производства. Сбыт вещества обеспечивался бесконтактным способом», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

У задержанных в ходе обысков изъяли лабораторное оборудование, средства индивидуальной защиты, более 50 литров химических реактивов, а также около 10 килограммов синтетических наркотиков. Эксперты установили, что это мефедрон.

Полиция также нашла при обыске 10 патронов калибра 7,62 миллиметра. Баллистическая экспертиза установила, что они пригодны для выстрелов.

Возбуждено уголовное дело по статьям 30, 222 и 228.1 УК РФ. Четыре фигуранта дела заключены под стражу, с одного взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.