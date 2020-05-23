РИАМО – 23 мая. Аллигатор по кличке Сатурн скончался в Московском зоопарке от старости, возраст рептилии составлял 84 года, сообщается в Instagram-аккаунте зоосада.

«Вчера утром наш миссисипский аллигатор Сатурн умер от старости. Московскому зоопарку выпала честь содержать Сатурна 74 года. Мы старались ухаживать за почтенным аллигатором максимально бережно и предупредительно», – говорится в сообщении.

Рептилия родилась в США примерно в 1936 году. Почти сразу же ее отправили в Берлинский зоопарк, откуда она сбежала после авиабомбардировки в ноябре 1943 года.

Неизвестно, где и как аллигатор провел дальнейшие три года жизни. В 1946 году британские солдаты обнаружили животное и передали его СССР. В июле крокодил прибыл в столицу.

«Сатурн для нас – это целая эпоха. <…> Он пришел после Победы – и встретил с нами ее 75-летие», – отмечается в сообщении.

Память Сатурна увековечат в Дарвиновском музее.