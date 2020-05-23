РИАМО - 23 мая. В столице за прошедшие сутки выявили 3190 случаев заражения коронавирусом, из них 52,5% случаев зафиксировано среди людей до 45 лет, включая 11,6% случаев у детей, говорится в сообщении оперштаба по коронавирусу в Москве.

«40,9% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,6% – от 46 до 65 лет, 10,4% – от 66 до 79 лет, еще 5,5% – старше 80 лет», – отмечается в материале.

Все зараженные и те, кто с ними близко контактировал, находятся под медицинским наблюдением.

С 15 мая в Москве начались массовые бесплатные тестирования на антитела к коронавирусу. Участники отбираются случайным образом и им приходит приглашение по СМС или на электронную почту.

Пройти исследование можно в 30 городских поликлиниках. Статистика по тестированию будет размещена на сайте департамента здравоохранения города.

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Текстовая трансляция

23 МАЯ

- В инфекционной клинической больнице №2 Москвы проходят лечение 329 человек с подозрением на Covid-19. У 283 пациентов подтвержден коронавирус.

- За сутки в России зарегистрировали 9434 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 846 заболевших. В Москве - 3 190.

- В Московской области за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 12 пациентов. За весь период умерли 324 человека.

- 67 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1934 пациентов.

- Цифровые пропуска отменили в Подмосковье. В Москве при этом продолжают действовать пропуска.