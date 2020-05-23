РИАМО - 23 мая. Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ планирует начать клинические испытания собственной вакцины уже в июне, сообщил директор центра Александр Гинцбург.

«Разработка вакцины идет по тому плану, который утвердил Минздрав. Сейчас мы заканчиваем доклинические исследования. Результаты очень положительны, проверена токсичность. <...> Согласно плану, я надеюсь, <…> примерно в первой декаде июня мы сможем подать документы в Минздрав для получения разрешения на клинические исследования препарата», — сказал Гинцбург в ходе онлайн-конференции.

По его словам, обезьяны на препарат реагируют хорошо. В результате его введения подопытные животные демонстрируют высокую иммуногенность препарата и безопасность.

Ранее СМИ сообщили, что ученые-добровольцы из НИЦ имени Гамалеи успешно проверили на себе свою векторную вакцину от коронавируса. Вакцина создана на основе ДНК аденовируса, в которую встроили ген коронавируса SARS-CoV-2.

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Текстовая трансляция

23 МАЯ

- В инфекционной клинической больнице №2 Москвы проходят лечение 329 человек с подозрением на Covid-19. У 283 пациентов подтвержден коронавирус.

- За сутки в России зарегистрировали 9434 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 846 заболевших. В Москве - 3 190.

- В Московской области за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 12 пациентов. За весь период умерли 324 человека.

- 67 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1934 пациентов.

- Цифровые пропуска отменили в Подмосковье. В Москве при этом продолжают действовать пропуска.