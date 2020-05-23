РИАМО - 23 мая. В столице за два месяца работы на горячую линию по вопросам Covid-19 поступило 13 тысяч обращений на покупку и доставку товаров первой необходимости, почти 12 тысячам москвичей социальные помощники доставили необходимое, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Жители столицы оставили запросы более чем на 420 тысяч социальных услуг. Чаще всего они просили купить и доставить лекарства (около 40%), продукты (около 27%), а также твердое топливо для домов без центрального отопления (около 7%)», — отмечается в материале.

Обращения о доставке товаров первой необходимости составляют 3% от всех заявок. Наиболее востребована соцпомощь в Северном административном округе, оттуда поступило 3,2 тысяч заявок, что составило 25% от всех обращений.

К товарам первой необходимости относятся шампуни, детские пеленки и подгузники, спички и свечи, мыло, средства индивидуальной защиты.

Соцработники стараются выполнять и другие просьбы москвичей и доставляют газеты, цветы и семена для рассады. Социальные помощники доставляют необходимые товары тех, кто находится на самоизоляции и нуждается в помощи.

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Текстовая трансляция

23 МАЯ

- В инфекционной клинической больнице №2 Москвы проходят лечение 329 человек с подозрением на Covid-19. У 283 пациентов подтвержден коронавирус.

- За сутки в России зарегистрировали 9434 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 846 заболевших. В Москве - 3 190.

- В Московской области за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 12 пациентов. За весь период умерли 324 человека.

- 67 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1934 пациентов.

- Цифровые пропуска отменили в Подмосковье. В Москве при этом продолжают действовать пропуска.