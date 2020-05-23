РИАМО - 23 мая. Необычное путешествие по главному морскому аквариуму, снятое на видео черепахой по имени Барбарис, увидят пользователи социальных сетей «Москвариума», говорится в сообщении пресс-службы АО «ВДНХ».

На панцирь черепахи установили небольшую камеру, которая не причиняет вреда животному и не сковывает его движения. Увидеть премьеру можно будет на YouTube-канале океанариума и на его страницах в соцсетях.

«Подобная съемка помогает специалистам океанариума следить за двигательной активностью черепахи, сравнивать показатели ее суточных биоритмов, а также следить, как она взаимодействует с другими обитателями морского аквариума», — отметила руководитель биологической службы «Москвариума» Ирина Мейнцер.

Самку редкой морской черепахи бисса, занесенной в Международную Красную книгу, передал в «Москвариум» в 2017 году один из столичных зоомагазинов. Она была сильно ослаблена и весила всего 2,5 килограмма.

За время содержания в центре океанографии и морской биологии черепаха полностью восстановилась, а посетители дали ей имя Барбарис.

Всемирный день черепахи отмечается 23 мая. Целью акции является привлечение внимание общества к проблеме гибели большого количества этих морских обитателей из-за соседства с людьми.