Какие грибы можно собирать в лесах Подмосковья весной и в начале лета

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Наиболее опасные для здоровья грибы начинают появляться в середине лета или осенью. Это всем известные мухомор, зеленушка, бледная поганка и свинушка. Весной же можно встретить грибы, которые мимикрируют под съедобные, поэтому внимательно следите за тем, что вы кладете в корзинку.

На съедобные сморчки и сморчковые шапочки похож ядовитый строчок обыкновенный. Сильнодействующий токсин, который в нем содержится, способен разрушать клетки крови. Как и яд белой поганки, он может негативно повлиять на центральную нервную систему, печень и желудочно-кишечный тракт. Строчок обыкновенный можно отличить по небольшой полости в шляпке. Встречается этот гриб обычно весной.

Также опасны ложные опята. Шляпка и ножка у них темнее, чем у съедобных – обычно бурого, темно-коричневого или желто-коричневого оттенка. Но на этот признак не стоит опираться как на основной, так как даже безвредный гриб может изменить цвет под влиянием определенных условий, например, просто выгорев на солнце. Гораздо надежнее проверить пластинки под шляпкой – даже у молодых ложных опят они начинают темнеть. Обычно их оттенок варьируется от бледно-серого до желто-коричневого и желто-зеленого.

Анатоксины, содержащиеся в ложных опятах, оказывают негативное воздействие на работу отдельных органов, а также на нервную систему в целом.

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