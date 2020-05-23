Какие грибы можно собирать в лесах Подмосковья весной и в начале лета

Ядовитые грибы
Наиболее опасные для здоровья грибы начинают появляться в середине лета или осенью. Это всем известные мухомор, зеленушка, бледная поганка и свинушка. Весной же можно встретить грибы, которые мимикрируют под съедобные, поэтому внимательно следите за тем, что вы кладете в корзинку.
На съедобные сморчки и сморчковые шапочки похож ядовитый строчок обыкновенный. Сильнодействующий токсин, который в нем содержится, способен разрушать клетки крови. Как и яд белой поганки, он может негативно повлиять на центральную нервную систему, печень и желудочно-кишечный тракт. Строчок обыкновенный можно отличить по небольшой полости в шляпке. Встречается этот гриб обычно весной.
Также опасны ложные опята. Шляпка и ножка у них темнее, чем у съедобных – обычно бурого, темно-коричневого или желто-коричневого оттенка. Но на этот признак не стоит опираться как на основной, так как даже безвредный гриб может изменить цвет под влиянием определенных условий, например, просто выгорев на солнце. Гораздо надежнее проверить пластинки под шляпкой – даже у молодых ложных опят они начинают темнеть. Обычно их оттенок варьируется от бледно-серого до желто-коричневого и желто-зеленого.
Анатоксины, содержащиеся в ложных опятах, оказывают негативное воздействие на работу отдельных органов, а также на нервную систему в целом.
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Начало сезона
В Московской области грибной сезон традиционно начинается в мае, когда на место ночных заморозков приходит относительно теплая погода с высокой влажностью. В это время в лесах появляются первые грибы, в том числе несъедобные, например, строчки, которые легко спутать со сморчками. Поэтому грибникам стоит быть очень осторожными.
Всего в регионе встречается более 60 тысяч видов грибов, многие из которых ядовиты. Отправляясь в лес на «тихую охоту», необходимо уметь отличать съедобные разновидности от тех, что могут нанести серьезный вред здоровью.
На поиски грибов лучше уходить поглубже в лес, а не срезать их вблизи трасс. Дело в том, что у некоторых грибов есть способность поглощать вредные вещества из почвы и древесины. Вблизи автомобильных дорог в грибах накапливаются токсины, и они становятся несъедобными или вовсе ядовитыми, объясняет доцент кафедры ботаники и микологии Воронежского государственного университета Гавриил Мелькумов.
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Съедобные грибы
Широко распространенные в Подмосковье сморчки легко узнать по полой шляпке с ячейками, которая напоминает скорлупу грецкого ореха. Она должна быть серого, бурого или желтоватого оттенка. Гриб стоит на крупной трубчатой ножке – беловатой или телесной. В регионе встречаются две разновидности сморчка: конический и настоящий. Обычно они растут в лесопарках под деревьями. Эти грибы любят за насыщенный аромат и ярко-выраженный вкус в готовом виде.
Похожи на сморчки грибы, которые называют шапочки сморчковые. Их шляпки меньше, чем у собратьев, а ножки немного длиннее и более узкие. Верхняя часть гриба тоже складчато-морщинистая, но со свободными, а не приросшими краями.
В конце мая в лесах начинают появляться благородные грибы, которые ценятся за гастрономические свойства: боровики, маслята и подосиновики. Они особенно богаты белком. Лучше всего отправляться на поиски этих грибов ближе к середине лета – на этот период приходится пик их плодоношения.
Растут в Подмосковье и шампиньоны, которые традиционно добавляют во множество блюд. Найти их можно на полянах и лугах. Важно уметь отличать старые грибы – нижняя часть шляпки имеет яркий окрас. Лучше не срезать такие шампиньоны – у них достаточно специфический вкус.
В хвойных, лиственных и смешанных лесах можно встретить сыроежки. Грибы с розовыми, или серыми шляпками и белыми ножками плодоносят все лето. В регионе также растут золотистые, синие, сиреневые и зеленые сыроежки.
После обильных дождей грибники отправляются за дождевиками. Из этих вкусных и ароматных грибов обычно варят супы. Отыскать дождевики можно в березовых лесах и на полянках. Необходимо всегда проверять мякоть грибов – она должна быть белой. Синий или сероватый оттенок предупреждает о том, что перед вами ядовитый собрат дождевика.
Как нельзя проверять грибы на съедобность
Многие заядлые грибники наверняка слышали о методах, которые якобы помогают определить ядовитые грибы или сделать из них съедобные. Однако определить, есть ли ядовитые грибы в кастрюльке, просто опустив в отвар серебряный предмет или головку лука, точно не получится, предупреждает эксперт. От взаимодействия с несъедобными экземплярами серебро не почернеет, а лук не станет бурым.
Также не стоит полагаться на личинок насекомых и слизней, которые могут встретиться в грибах – многие из них едят даже ядовитые грибы.
Опасна и следующая народная мудрость: гриб можно есть, если снять со шляпки и спороносного слоя верхнюю кожицу. Ученый-миколог напоминает о способности грибов впитывать вредные вещества всем плодовым телом.
Единственный способ избежать серьезного отравления – срезать и употреблять в пищу только знакомые грибы.
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