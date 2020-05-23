РИАМО - 23 мая. В столице на улице Золоторожский Вал, дом 11, строение 1 произошло возгорание мусора в двух неэксплуатируемых зданиях, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

Угрозы распространения огня не было.

«Принятыми мерами пожар был локализован в 10:45 в первом здании, и в 10:50 во втором. В 10:57 возгорание в первом здании было ликвидировано на площади 30 квадратных метров. Во втором здании открытое горение сбито на площади 20 квадратных метров», — отмечается в материале.

О пострадавших не сообщалось. Пожар ликвидировали пять единиц техники и 21 человек личного состава.