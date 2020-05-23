РИАМО - 23 мая. Вторая волна эпидемии коронавируса прогнозируется в Москве, сказал руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.
Он напомнил, что 15 мая в Москве началось масштабное исследование популяционного иммунитета, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции.
«Исследование позволит медикам, санитарным врачам, эпидемиологам готовиться к следующей волне, а она, вероятно, будет в той или иной степени», — сказал Хрипун в ходе онлайн-конференции.
При этом, он отметил, что у более 12% москвичей выявили антитела к новой коронавирусной инфекции.
В столице за минувшие сутки выявили 3190 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За весь период пандемии зафиксировано 161 397 случаев.
В городе до 31 мая продолжает действовать режим самоизоляции для всех жителей. Обязательно ношение масок и перчаток. Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>> - В инфекционной клинической больнице №2 Москвы проходят лечение 329 человек с подозрением на Covid-19. У 283 пациентов подтвержден коронавирус. - За сутки в России зарегистрировали 9434 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 846 заболевших. В Москве - 3 190. - В Московской области за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 12 пациентов. За весь период умерли 324 человека. - 67 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1934 пациентов. - Цифровые пропуска отменили в Подмосковье. В Москве при этом продолжают действовать пропуска.
Текстовая трансляция
23 МАЯ
В городе до 31 мая продолжает действовать режим самоизоляции для всех жителей. Обязательно ношение масок и перчаток.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
- В инфекционной клинической больнице №2 Москвы проходят лечение 329 человек с подозрением на Covid-19. У 283 пациентов подтвержден коронавирус.
- За сутки в России зарегистрировали 9434 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 846 заболевших. В Москве - 3 190.
- В Московской области за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 12 пациентов. За весь период умерли 324 человека.
- 67 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1934 пациентов.
- Цифровые пропуска отменили в Подмосковье. В Москве при этом продолжают действовать пропуска.
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