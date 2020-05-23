РИАМО - 23 мая. Вторая волна эпидемии коронавируса прогнозируется в Москве, сказал руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

Он напомнил, что 15 мая в Москве началось масштабное исследование популяционного иммунитета, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции.

«Исследование позволит медикам, санитарным врачам, эпидемиологам готовиться к следующей волне, а она, вероятно, будет в той или иной степени», — сказал Хрипун в ходе онлайн-конференции.

При этом, он отметил, что у более 12% москвичей выявили антитела к новой коронавирусной инфекции.