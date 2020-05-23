РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 мая. Жителей подмосковного Подольска приглашают принять участие в онлайн-акции «Под защитой спорта» и выложить в соцсеть Instagram фотографии своих детей, где они занимаются спортом дома, авторы 10 лучших фото получат призы, сообщил председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Подольска Сергей Сабинин.

«В преддверии Дня защиты детей комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Подольск запускает онлайн-акцию «Под защитой спорта». С 25 мая по 1 июня выкладывайте в Instagram фотографии ваших детей, как они занимаются спортом дома, ставьте хештег #подзащитойспорта и отмечайте @sportcom_podolsk», - написал Сабинин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По итогам акции авторы 10 лучших фотографий получат памятные призы от комитета по физической культуре и спорту администрации Подольска.