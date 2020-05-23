РИАМО - 23 мая. В Москве у 12,5% горожан обнаружили антитела к новой коронавирусной инфекции, сказал руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

«Из более чем 50 тысяч обследованных, у 12,5% москвичей выявлены антитела IgG, это свидетельствует о том, что у этих людей формируется или уже сформировался иммунитет к коронавирусной инфекции», — сказал Хрипун.

Он отметил, что Москва - это огромный город, поэтому этот показатель колеблется от округа к округу. Например, на юго-западе города он равен 11%, а на юго-востоке - 13%.

Хрипун отметил, что каждые две недели, начиная с сегодняшнего дня, жителям Москвы будут сообщать об уровне иммунитета по наличию в крови иммуноглобулина G, а каждый месяц будут сообщать о количестве иммуноглобулина М.

«Почему именно две недели и почему месяц? Потому что у тех москвичей, у кого будет выявлен иммуноглобулин М в крови, мы будем проводить еще и ПЦР-диагностику для того, чтобы сравнить результаты одного и другого метода и составлять представление о том, насколько человек опасен для окружающих на этой стадии заболевания», — объяснил руководитель департамента здравоохранения.

С 15 мая в Москве начались массовые бесплатные тестирования на антитела в коронавирусу.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

23 МАЯ

- В инфекционной клинической больнице №2 Москвы проходят лечение 329 человек с подозрением на Covid-19. У 283 пациентов подтвержден коронавирус.

- За сутки в России зарегистрировали 9434 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 846 заболевших. В Москве - 3 190.

- В Московской области за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 12 пациентов. За весь период умерли 324 человека.

- 67 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1934 пациентов.

- Цифровые пропуска отменили в Подмосковье. В Москве при этом продолжают действовать пропуска.