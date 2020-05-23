РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 мая. Власти Подольска предлагают жителям выбрать название новой аллеи в микрорайоне Кузнечики, выбрать можно из существующих вариантов или предложить свой, сообщил глава Подольска Николай Пестов.

«Инициативная группа жителей микрорайона Кузнечики, среди которых члены общественной палаты городского округа Подольск, председатели советов многоквартирных домов, активные жители микрорайона, обратилась с предложением организовать голосование по выбору названия для новой аллеи, которую мы высадили в мае 2019 года и продолжили ее благоустройство уже в этом году», - написал Пестов в своем Instagram-аккаунте.

Активисты предложили несколько вариантов названий: аллея Доблести, аллея Мужества, аллея Героев, аллея Славы. В опросе каждый может проголосовать за понравившееся название, либо предложить свой вариант.

К 75-летию Великой Победы на аллее установили памятные таблички, чтобы каждый мог прочитать, в чью честь посажено дерево. Это символ глубокого уважения к землякам, защитившим Отечество, трудившимся на благо своей малой родины. Деревья высажены в честь Героев Советского Союза, Героев РФ, воинов-интернационалистов, почетных граждан городов Подольска, Климовска и Подольского района, ветеранов Великой Отечественной войны.