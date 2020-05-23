РИАМО - 23 мая. В Москве провели более 50 тысяч тестов на антитела к новой коронавирусной инфекции, сказал руководитель департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.

«Действительно, 15 мая в Москве началось масштабное исследование популяционного иммунитета, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, которое проводит правительство Москвы. Мы на сегодня имеем уже более 50 тысяч обследований москвичей. Обследования проходят методом случайной выборки», — сказал Хрипун в ходе онлайн-конференции.

По его словам, в Москве планируется сделать от 3 до 6 миллионов исследований, чтобы выявить, как формируется и как себя ведет популяционный иммунитет. Для жителей города данное исследование является добровольным и бесплатным.

Массовые бесплатные тестирования на антитела к коронавирусу позволят выявлять бессимптомные случаи заражения и инфекцию на ранних этапах.

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Текстовая трансляция

23 МАЯ

- В инфекционной клинической больнице №2 Москвы проходят лечение 329 человек с подозрением на Covid-19. У 283 пациентов подтвержден коронавирус.

- За сутки в России зарегистрировали 9434 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 846 заболевших. В Москве - 3 190.

- В Московской области за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 12 пациентов. За весь период умерли 324 человека.

- 67 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1934 пациентов.

- Цифровые пропуска отменили в Подмосковье. В Москве при этом продолжают действовать пропуска.