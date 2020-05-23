РИАМО - 23 мая. В инфекционной клинической больнице №2 Москвы проходят лечение 329 человек с подозрением на Covid-19, у 283 пациентов подтвержден коронавирус, сообщила главный врач медучреждения Светлана Краснова.

«В больнице 535 человек (в том числе 16 в реанимации)», — написала Краснова на своей странице в Facebook.

В больнице лечатся 26 детей с подозрением на Covid-19, 20 — с подтвержденным коронавирусом, 32 беременных, рожениц и родильниц с подтвержденным диагнозом. 11 человек с подозрением на вирус в хирургическом отделении, 9 пациентов — с подтвержденной инфекцией, 10 пациентов с коронавирусом в реанимации, три подключены к аппаратам ИВЛ.

За сутки поступило 43 человека, из них 35 пациентов с коронавирусом. Выписали 84 человека, из них 44 вылечились от Covid-19.

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Текстовая трансляция

23 МАЯ

- В инфекционной клинической больнице №2 Москвы проходят лечение 329 человек с подозрением на Covid-19. У 283 пациентов подтвержден коронавирус.

- За сутки в России зарегистрировали 9434 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 846 заболевших. В Москве - 3 190.

- В Московской области за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 12 пациентов. За весь период умерли 324 человека.

- 67 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1934 пациентов.

- Цифровые пропуска отменили в Подмосковье. В Москве при этом продолжают действовать пропуска.