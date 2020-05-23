РИАМО - 23 мая. В столице за прошедшие сутки выявили 3190 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за весь период зафиксировано 161397 случаев инфицирования, говорится в сообщении оперштаба Москвы по ситуации с коронавирусом.

В России за прошедшие сутки зарегистрировали 9 434 случая заражения в 84 регионах страны, из них 42% случаев бессимптомные. За весь период эпидемии зафиксировано 335 882 случая инфицирования Covid-19, выздоровели 107 936 человек, скончались 3388 пациентов.

В Москве продолжает действовать режим всеобщей самоизоляции и правило обязательного ношения масок в общественных местах.

Для поездок по городу на личном и общественном транспорте нужно оформлять цифровой пропуск.

С 15 мая в Москве начались массовые бесплатные тестирования жителей на антитела к коронавирусу, приглашения на исследования приходят гражданам по СМС и по электронной почте.

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Текстовая трансляция

23 МАЯ

- В инфекционной клинической больнице №2 Москвы проходят лечение 329 человек с подозрением на Covid-19. У 283 пациентов подтвержден коронавирус.

- За сутки в России зарегистрировали 9434 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 846 заболевших. В Москве - 3 190.

- В Московской области за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 12 пациентов. За весь период умерли 324 человека.

- 67 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1934 пациентов.

- Цифровые пропуска отменили в Подмосковье. В Москве при этом продолжают действовать пропуска.