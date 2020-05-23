РИАМО - 23 мая. В Московской области за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 12 пациентов, за весь период умерли 324 человека, говорится в сообщении оперштаба по коронавирусу в Подмосковье.

В Подмосковье за прошедшие сутки выявили 846 случаев заражения Covid-19, общее число случаев инфицирования достигло 32653. За весь период эпидемии от коронавируса скончались 324 человека, выздоровели 5163 пациента.

Для профилактики коронавируса в Московской области нужно носить маску в общественных местах, за ее отсутствие начнут штрафовать. Также жителям региона рекомендовано носить перчатки.

По 31 мая в регионе действует режим самоизоляции, выходить из дома можно только в случае необходимости.

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Текстовая трансляция

23 МАЯ

- В инфекционной клинической больнице №2 Москвы проходят лечение 329 человек с подозрением на Covid-19. У 283 пациентов подтвержден коронавирус.

- За сутки в России зарегистрировали 9434 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 846 заболевших. В Москве - 3 190.

- В Московской области за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 12 пациентов. За весь период умерли 324 человека.

- 67 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1934 пациентов.

- Цифровые пропуска отменили в Подмосковье. В Москве при этом продолжают действовать пропуска.