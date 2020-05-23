РИАМО - 23 мая. 846 случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировали в Подмосковье за минувшие сутки, общее число случаев инфицирования достигло 32653, говорится в сообщении областного оперштаба по коронавирусу.

«Всего в Московской области зафиксировано 32653 случая заболевания коронавирусной инфекцией. <…> Выздоровели и выписались 5163 человека», — отмечается в материале.

В Московской области отменили цифровые пропуска для поездок на транспорте, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.

В регионе продолжает действовать режим самоизоляции, выходить из дома можно только по веским причинам. В общественных местах жители должны носить средства индивидуальной защиты для профилактики Covid-19.

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Текстовая трансляция

23 МАЯ

- В инфекционной клинической больнице №2 Москвы проходят лечение 329 человек с подозрением на Covid-19. У 283 пациентов подтвержден коронавирус.

- За сутки в России зарегистрировали 9434 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 846 заболевших. В Москве - 3 190.

- В Московской области за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 12 пациентов. За весь период умерли 324 человека.

- 67 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1934 пациентов.

- Цифровые пропуска отменили в Подмосковье. В Москве при этом продолжают действовать пропуска.