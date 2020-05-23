РИАМО - 23 мая. Боеприпас времен Великой Отечественной войны нашли в деревне Бирлово Дмитровского городского округа, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 20:30 22 мая 2020 года от оперативного дежурного ЕДДС городского округа Дмитров в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.

Угрозы жизни населения нет. Силами Дмитровского МВД выставлена охрана. Изъятие и уничтожение запланировано на 25 мая.