РИАМО - 23 мая. В столице за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции выздоровел 3831 пациент, общее число вылечившихся от Covid-19 превысило 47 тысяч, говорится в сообщении оперштаба по коронавирусу в Москве.

«Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 47413», — сказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Выздоровевшие пациенты от 18 до 55 лет могут стать донорами плазмы для тех, кто лечится от коронавирусной инфекции. У потенциальных доноров не должно быть хронических заболеваний, ВИЧ и гепатитов В и С.

По вопросам донорства можно обратиться по телефону 8 (495) 870-45-16, звонки принимаются каждый день с 9:00 до 19:00.

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Текстовая трансляция

23 МАЯ

- В инфекционной клинической больнице №2 Москвы проходят лечение 329 человек с подозрением на Covid-19. У 283 пациентов подтвержден коронавирус.

- За сутки в России зарегистрировали 9434 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 846 заболевших. В Москве - 3 190.

- В Московской области за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 12 пациентов. За весь период умерли 324 человека.

- 67 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1934 пациентов.

- Цифровые пропуска отменили в Подмосковье. В Москве при этом продолжают действовать пропуска.