РИАМО – 23 мая. Для сайта культурного проекта #Москвастобой обновили навигацию, интерфейс и дизайн, а сам сайт теперь доступен по новому адресу: москвастобой.рф, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму столицы.

«Изучать Москву, ее ведущие музеи, знаковые культурные и выставочные проекты стало еще удобнее и увлекательнее. На сайт проекта #Москвастобой можно попасть с нового адреса москвастобой.рф», — говорится в сообщении.

При этом пользователей будут автоматически переадресовывать со старого адреса www.stayhome.moscow на новый.

Виртуальные мероприятия и экскурсии проекта теперь можно посмотреть на специальных карточках. При нажатии на карточки пользователь попадет на страницу соответствующей культурной площадки. С главной страницы проекта легко перейти в разделы «Культура», «Гастрономия», «Образ жизни» и «Образование».

Навигация на сайте проекта #Москвастобой стала проще. У карточек разные цвета, что помогает ориентироваться в различных тематиках и историях. Кроме того, у каждой темы свои хештеги.

Теперь пользователи сайта москвастобой.рф могут подписаться на рассылки новостей. Культурные площадки получили возможность подать на сайте заявку на сотрудничество. В рамках проекта планируется организовать сотрудничество с известными брендами и организациями, создавать новые форматы наполнения.

На сайте планируют создавать новые разделы, полезные и актуальные материалы по разным темам.

Сейчас на сайте проекта размещено более 500 различных видеороликов. Это мастер-классы, видеопрогулки, лекции, цирковые шоу и так далее. Около 120 экскурсий записали специально для проекта #Москвастобой. Планируется, что на обновленном сайте появится больше новых трансляций и экскурсий.

Проект #Москвастобой позволяет дистанционно посетить различные культурные мероприятия от столичных площадок. В проекте принимают участие более 50 культурных площадок. Сайт проекта посетили более 900 тысяч раз. В дальнейшем планируется создание английской версии сайта.