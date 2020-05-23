РИАМО - 23 мая. В Московской области за минувшие сутки от Covid-19 вылечились 464 человека, за весь период выздоровели 5163 пациента, говорится в сообщении областного оперштаба по коронавирусу.

«Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию», — отмечается в материале.

По последним данным, в Подмосковье выявлено 31 807 случаев заражения коронавирусом.

С 12 мая в Московской области действует масочный режим для предотвращения распространения инфекции, в общественных местах нужно надевать средства индивидуальной защиты.

Ранее губернатор Подмосковья сказал, что за отсутствие маски в общественных местах начнут штрафовать.