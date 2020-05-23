РИАМО - 23 мая. Боеприпас времен Великой Отечественной войны нашли на шоссе Энтузиастов, владения 1К городского округа Балашиха, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 13:20 22 мая 2020 года от оперативного дежурного ЕДДС городского округа Балашиха в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.

Угрозы жизни населения нет. Силами Балашихинского ОМВД была выставлена охрана. Изъятие и уничтожение произвели 22 мая.