РИАМО - 23 мая. За минувшие сутки в столице умерли 67 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.

Общее число жертв данной инфекции в столице достигло 1934.

Жителям напомнили, что в случае появления симптомов ОРВИ следует оставаться дома и вызвать врача.

Всего с начала пандемии в городе выявлено 158 207 случаев коронавирусной инфекции, 43 582 человека выздоровели.

Ранее заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в Москве в два раза сократилась госпитализация пациентов с коронавирусом по сравнению с пиком прироста зараженных.