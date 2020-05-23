РИАМО - 23 мая. В Москве и Подмосковье в субботу ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет дождь, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться под влиянием обширного малоподвижного циклона с северо-востока и его атмосферного фронта», — говорится в сообщении.

Максимальная температура воздуха в Москве будет колебаться от плюс 10 градусов до плюс 12 градусов, а в Московской области — от плюс 8 градусов до плюс 13 градусов. Порывы северо-западного ветра могут достигать 3-8 метров в секунду.