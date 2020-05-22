РИАМО - 22 мая. С начала 2020 года более 130 аграриев Московской области получили поддержку в виде 2 миллиардов рублей субсидий, общий объем государственной поддержки сельскохозяйственной отрасли в регионе в 2020 году составит 7 миллиардов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Более 130 сельхозпредприятий региона получили господдержку с начала текущего года на общую сумму 2 миллиарда рублей. До конца года подмосковные аграрии должны получить еще 5 миллиардов рублей», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Таким образом, общий объем государственной поддержки сельскохозяйственной отрасли в регионе в 2020 году составит 7 миллиардов рублей.

Всего в Подмосковье работает более 800 сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств.