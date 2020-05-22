РИАМО - 22 мая. При входе в столичные МФЦ посетителям будут измерять температуру, внутри нужно будет обязательно соблюдать социальную дистанцию и надевать маски, сообщила в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«С понедельника возобновляется работа 88 МФЦ, которые все равномерно размещены по территории города. При этом все они работают по экстерриториальному принципу. Можно будет прийти в любой МФЦ, в который будет удобно», - сказала Ракова в эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, прийти в МФЦ можно будет только после предварительной электронной записи. Из 220 услуг будут оказывать только 144. Например, оформить права или заграничный паспорт. Около 80 услуг будут доступны только в электронном виде.

На входе в МФЦ предусмотрено измерение температуры тела. Люди с признаками ОРВИ не будут допускаться в помещение. Также обязательно соблюдение социальной дистанции и масочно-перчаточного режима. Меры санитарной защиты и регулярные тестирования предусмотрены и для сотрудников МФЦ.

«Мы очень надеемся, что стандарт, который мы отработаем, можно будет примерить на других учреждениях сферы услуг. <...> Этот стандарт отработан вместе с Роспотребнадзором», - добавила Ракова.

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Текстовая трансляция

22 МАЯ

- В Московской области жителей начнут штрафовать за отсутствие масок в общественных местах, масочный режим ужесточается.

- Каршеринг возобновит работу в Подмосковье с 25 мая. Сервис будет работать при условии передачи автомобилей новому получателю услуги только после проведения дезинфекции автомобиля.

- Самые важные новости дня в карточках

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Более 18,5 тыс работников социальных учреждений Москвы получат доплаты. Доплаты врачам составят 40 тысяч рублей, а в случае выявления в стационарной организации новой коронавирусной инфекции – 60 тысяч рублей.

- Столичные клиники начали возвращаться к обычному режиму работы. Такое решение принял мэр Москвы Сергей Собянин.

- В России могут учредить медаль «За заслуги в борьбе с пандемией». Этой наградой нужно награждать врачей, медсестер, фельдшеров, водителей скорой помощи.

- В Москве опровергли информацию о прекращении действия пропусков Подмосковья с 22 мая. Необходимость оформлять московский электронный пропуск для поездок по столице на транспорте появится с 27 мая.

- Роспотребнадзор допускает, что не все школы откроются в России 1 сентября. Возможно с нового учебного года увеличится рассадка в классе или будет пересмотрен режим перемен.

- Торговлю автомобилями возобновят в Подмосковье с 25 мая. Также в регионе готовятся открыть МФЦ.

- Пропуска для поездок на транспорте отменят в Подмосковье с 23 мая. Уже выданные пропуска будут действовать до 27 мая.

- Впервые последний звонок для школьников Подмосковья 25 мая пройдет в режиме онлайн, начало мероприятия в 14:00.

- Порядка 2,5 тыс пациентов с коронавирусом в России находятся в реанимации.

- Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса осенью. Президент отметил, что министерство здравоохранения РФ должно быть готово к такому развитию событий.

- Собянин заявил о необходимости сохранения режима самоизоляции в Москве.

Несмотря на определенные меры по раскрытию экономики, услуг для населения, мы считаем, что необходимо продолжать проведение строгих мер, требований по санитарной изоляции, самоограничению, требования по масочному режиму.

- В настоящее время в России задействовано порядка 66% резерва больничных мест, развернутых для лечения пациентов с коронавирусом.

- Путин: Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется.

По поступающей объективной информации, по оценке экспертов, <...> ситуация в целом в стране стабилизируется. И в Москве, которая первая столкнулась с эпидемией, и во многих других регионах России началось постепенное снижение числа ежедневно выявляемых новых случаев заражения

- Нарушители самоизоляции в Подмосковье приступили к обязательным работам в больницах. Суд признал виновными уже несколько жителей Подмосковья, которые организовали массовые мероприятия в регионе.

- Врачам и соцработникам обсерваторов Подмосковья установили выплаты из‑за коронавируса. Выплаты будут рассчитывать исходя из длительности рабочей смены не менее 14 календарных дней.

- Лучше всего в Московской области режим самоизоляции соблюдают жители Лобни, в столице – поселения Московский.

- Оформить цифровой пропуск в Подмосковье через СМС больше нельзя. Оформить заявку на пропуск можно в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус», а также на едином портале госуслуг.

- Прививки от коронавируса сначала будут ставить людям, которые находятся в зоне риска. Первые результаты испытания вакцины от коронавируса появятся в конце июля.

- Российские ученые испытали на себе вакцину от коронавируса. Испытания прошли успешно и без побочных эффектов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 894 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 824 заболевших. В Москве - 2 988.

- 73 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1867 пациента.