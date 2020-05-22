РИАМО - 22 мая. Дело об административном правонарушении возбудили инспекторы эконадзора по факту порчи земель в Богородском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«По обращению граждан сотрудники администрации обследовали территорию между деревнями Ямкино и Молзино и застали неизвестных лиц, которые производили земельные работы с помощью специальной техники. Граждане пояснили, что они откапывают здесь металлолом для последующей переработки», - говорится в сообщении.

Работы остановили, но во время повторной проверки, проведенной совместно с Ногинской городской прокуратурой, были выявлены новые попытки вскрыть почву. Плодородный слой был поврежден на площади около 1,7 гектара.

На данный момент личность одного из нарушителей установлена. По окончании режима самоизоляции Минэкологии Подмосковья организует административное расследование.

Планируется расчет ущерба, нанесенного почвам, который будет предъявлен виновникам к возмещению.