РИАМО - 22 мая. Эксперты подтвердили ценность усадьбы Гагариных-Тютчевых в Москве, дом является объектом культурного наследия федерального значения, любые реставрационные работы в доме будут проводиться с учетом утвержденного предмета охраны, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Дом был возведен в начале 1700-х годов на месте белокаменных палат конца XVI — начала XVII века. До наших дней от старинных палат в здании сохранился подвал со сводчатыми перекрытиями. Предполагается, что изначально это был подклет (нижний этаж) дома, в то время как второй этаж был деревянным. Позже он стал каменным», – говорится в сообщении.

Здание расположено по адресу: Москва, Армянский переулок, дом 11, строение 2. Специалисты подтвердили, что архитектурный облик, строительные материалы и расположение дома на плане города имеют особую ценность и не могут быть изменены.

«Главный дом усадьбы Гагариных — Тютчевых играет важную роль в композиционно-планировочной структуре Армянского переулка. Эксперты отметили уникальность архитектурно-художественного облика фасадов здания, выполненных в классическом стиле в конце XVIII века», – сказал глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Он добавил, что была признана ценность декоративного оформления интерьеров дома, где до наших дней сохранился лепной декор стен и потолков, пилястры и колонны, а также угловые печи и камин. По словам Емельянова, любые реставрационные работы в доме будут проводиться с учетом утвержденного предмета охраны.

В предмет охраны вошли капитальные стены здания и перегородки XVII–XVIII веков, подвал с арочными сводами и боковые пристройки. Архитектурную ценность представляет конструкция крыши со слуховыми окнами, боковые ризалиты фасада здания и колоннада дорического ордера с балконом на уровне второго этажа, балюстрада балкона с парапетными столбами и прочее.

В 1920-х годах в здании располагался Дом соцобеспечения имени Некрасова. Он стал прообразом 2-го дома Старсобеса в романе Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев». В советские годы в нем были различные учреждения, но дом не перестраивался, сохранив почти в первоначальном виде свой исторический облик. Сейчас в главном доме усадьбы Гагариных — Тютчевых располагается Российский детский фонд.