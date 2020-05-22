РИАМО - 22 мая. В рамках совместного проекта Подмосковья и столицы планируют создать питомник саженцев деревьев и кустарников для озеленения региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Переговоры о создании в Подмосковье питомника саженцев деревьев и кустарников для озеленения всей Московской агломерации начались в рамках соглашения о сотрудничестве в сфере природоохранной деятельности между правительствами Москвы и Московской области.

«Это очень перспективный проект. Его реализация позволит получать ежегодно почти 500 тысяч единиц посадочного материала, в том числе до 22 тысяч деревьев и 85 тысяч кустарников для озеленения округов Подмосковья. Это полностью покрывает потребности обоих регионов в материале для озеленения. Отмечу, что столица может взять на себя 80% в части софинансирования», - сказал первый заместитель министра экологии и природопользования Московской области Владислав Холодков.

Планируется, что питомник будет создан в результате заключения инвестиционного соглашения: правительства регионов осуществляют софинансирование, а Московская область предоставляет земельный участок для размещения питомника.

Согласно проекту, в Подмосковье выделят земельный участок площадью 375 гектаров для размещения питомника. Реализация проекта позволит региону ежегодно экономить свыше 36 миллионов рублей на закупке посадочного материала, обеспечить поступления в бюджет в размере 14 миллионов рублей в год и создать 80 новых рабочих мест.