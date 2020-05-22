РИАМО - 22 мая. Инспекторы Госадмтехнадзора и полицейские в ходе совместных рейдов за один день выявили десять фактов нарушения режима самоизоляции в пяти муниципальных образованиях региона, за день сотрудники проверили наличие документов у 769 граждан, говорится в сообщении пресс-службы регионального надзорного ведомства.
В ходе рейдов 21 мая были проверены документы у 769 граждан. Среди физлиц выявлено десять нарушений. Всего с начала действия режима самоизоляции инспекторы составили свыше 4460 протоколов по фактам нарушения карантинного режима, введенного в регионе с целью недопущения распространения коронавируса.
По итогам прошедших 21 мая рейдов была проверена работа 186 юрлиц, направлено пять уведомлений о вызове в территориальные отделы Госадмтехнадзора в Богородском, Воскресенске, Домодедове, Ивантеевке и Истре.
С целью остановки распространения Covid-19 на территории Московской области до 31 мая 2020 года введен режим самоизоляции. Рейды проходят во всех муниципальных образованиях региона с 14 апреля 2020 года. Инспекторы проверяют наличие у граждан официального разрешения на передвижение по городу.
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Текстовая трансляция
22 МАЯ
- В Московской области жителей начнут штрафовать за отсутствие масок в общественных местах, масочный режим ужесточается.
- Каршеринг возобновит работу в Подмосковье с 25 мая. Сервис будет работать при условии передачи автомобилей новому получателю услуги только после проведения дезинфекции автомобиля.
- Самые важные новости дня в карточках
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Более 18,5 тыс работников социальных учреждений Москвы получат доплаты. Доплаты врачам составят 40 тысяч рублей, а в случае выявления в стационарной организации новой коронавирусной инфекции – 60 тысяч рублей.
- Столичные клиники начали возвращаться к обычному режиму работы. Такое решение принял мэр Москвы Сергей Собянин.
- В России могут учредить медаль «За заслуги в борьбе с пандемией». Этой наградой нужно награждать врачей, медсестер, фельдшеров, водителей скорой помощи.
- В Москве опровергли информацию о прекращении действия пропусков Подмосковья с 22 мая. Необходимость оформлять московский электронный пропуск для поездок по столице на транспорте появится с 27 мая.
- Роспотребнадзор допускает, что не все школы откроются в России 1 сентября. Возможно с нового учебного года увеличится рассадка в классе или будет пересмотрен режим перемен.
- Торговлю автомобилями возобновят в Подмосковье с 25 мая. Также в регионе готовятся открыть МФЦ.
- Пропуска для поездок на транспорте отменят в Подмосковье с 23 мая. Уже выданные пропуска будут действовать до 27 мая.
- Впервые последний звонок для школьников Подмосковья 25 мая пройдет в режиме онлайн, начало мероприятия в 14:00.
- Порядка 2,5 тыс пациентов с коронавирусом в России находятся в реанимации.
- Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса осенью. Президент отметил, что министерство здравоохранения РФ должно быть готово к такому развитию событий.
- Собянин заявил о необходимости сохранения режима самоизоляции в Москве.
- В настоящее время в России задействовано порядка 66% резерва больничных мест, развернутых для лечения пациентов с коронавирусом.
- Путин: Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется.
- Нарушители самоизоляции в Подмосковье приступили к обязательным работам в больницах. Суд признал виновными уже несколько жителей Подмосковья, которые организовали массовые мероприятия в регионе.
- Врачам и соцработникам обсерваторов Подмосковья установили выплаты из‑за коронавируса. Выплаты будут рассчитывать исходя из длительности рабочей смены не менее 14 календарных дней.
- Лучше всего в Московской области режим самоизоляции соблюдают жители Лобни, в столице – поселения Московский.
- Оформить цифровой пропуск в Подмосковье через СМС больше нельзя. Оформить заявку на пропуск можно в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус», а также на едином портале госуслуг.
- Прививки от коронавируса сначала будут ставить людям, которые находятся в зоне риска. Первые результаты испытания вакцины от коронавируса появятся в конце июля.
- Российские ученые испытали на себе вакцину от коронавируса. Испытания прошли успешно и без побочных эффектов.
- За сутки в России зарегистрировали 8 894 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 824 заболевших. В Москве - 2 988.
- 73 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1867 пациента.
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