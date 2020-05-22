РИАМО - 22 мая. С начала мая в Московском регионе карантинный санитарный контроль провели в отношении более 380 тонн свежей черешни, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

«Специалистами подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» в отношении всей подкарантинной продукции проведены лабораторные исследования, которые подтвердили соответствие данной продукции карантинным фитосанитарным требованиям», — говорится в сообщении.

Ягоды после прохождения контроля допущены к свободной реализации. Первую черешню теперь можно купить на рынках столицы и Подмосковья.

Основные поставщики черешни, которую привозят в Московский регион, - компании Турции и Узбекистана.