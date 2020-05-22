РИАМО - 22 мая. Больше 100 школьных сочинений пришло в Мособлдуму в рамках конкурса «Спасибо за Победу!», который провели по инициативе фракции ЛДПР, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Конкурс приурочили к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Цель конкурса – формировать у школьников уважение к ветеранам ВОВ и повысить патриотическое воспитание у подростков.

Конкурс проходил в два этапа: муниципальный и региональный. Участие в написании сочинений приняли ученики 8 и 10 классов подмосковных школ.

«Для фракции ЛДПР проведение конкурса школьных сочинений стало ежегодной традицией, однако в этом году конкурс был особенным. Всей страной мы отмечаем 75-ю годовщину Победы в ВОВ, с особым чувством вспоминаем горькие события военных лет и бесконечную радость о победной вести. Сочинения ребят к конкурсу «Спасибо за Победу!» особенные уже только потому, что в каждом из них личная история семей настоящих героев. И мы благодарны за то, что ребята поделились своими историями с нами», – рассказал руководитель фракции, заместитель председателя Мособлдумы Кирилл Жигарев.

Всего выделили три номинации - «Подвиг вне времени - история победителя», «Труженик тыла - руки Победы», «Московская область - последний рубеж».

Имена победителей и призеров конкурса станут известны на церемонии награждения, которая пройдет в здании Мособлдумы после снятия ограничительных мер из-за распространения коронавируса.

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