РИАМО - 22 мая. В Москве задержали и допросили женщину, которую подозревают в публичном распространении заведомо ложной информации, касающейся коронавирусной инфекции, сообщила РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Ранее в Сети была опубликована информация о том, что якобы в районе Крылатское города Москвы из одного учреждения в ночное время вывозятся тела людей, умерших от заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией. Данное сообщение было опровергнуто властями, возбуждено уголовное дело по статье 207.1 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан».

«В ходе предварительного расследования установлена жительница района Крылатское 1979 года рождения. В ходе допроса она пояснила следователям, что является модератором общедоступной группы в социальной сети, в которой обсуждаются актуальные вопросы, интересующие жителей столицы», - сказала Иванова.

Фейковое сообщение женщина разместила для того, чтобы привлечь внимание общественности и новых подписчиков.

Расследование дела продолжается.

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Текстовая трансляция

22 МАЯ

- В Московской области жителей начнут штрафовать за отсутствие масок в общественных местах, масочный режим ужесточается.

- Каршеринг возобновит работу в Подмосковье с 25 мая. Сервис будет работать при условии передачи автомобилей новому получателю услуги только после проведения дезинфекции автомобиля.

- Самые важные новости дня в карточках

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Более 18,5 тыс работников социальных учреждений Москвы получат доплаты. Доплаты врачам составят 40 тысяч рублей, а в случае выявления в стационарной организации новой коронавирусной инфекции – 60 тысяч рублей.

- Столичные клиники начали возвращаться к обычному режиму работы. Такое решение принял мэр Москвы Сергей Собянин.

- В России могут учредить медаль «За заслуги в борьбе с пандемией». Этой наградой нужно награждать врачей, медсестер, фельдшеров, водителей скорой помощи.

- В Москве опровергли информацию о прекращении действия пропусков Подмосковья с 22 мая. Необходимость оформлять московский электронный пропуск для поездок по столице на транспорте появится с 27 мая.

- Роспотребнадзор допускает, что не все школы откроются в России 1 сентября. Возможно с нового учебного года увеличится рассадка в классе или будет пересмотрен режим перемен.

- Торговлю автомобилями возобновят в Подмосковье с 25 мая. Также в регионе готовятся открыть МФЦ.

- Пропуска для поездок на транспорте отменят в Подмосковье с 23 мая. Уже выданные пропуска будут действовать до 27 мая.

- Впервые последний звонок для школьников Подмосковья 25 мая пройдет в режиме онлайн, начало мероприятия в 14:00.

- Порядка 2,5 тыс пациентов с коронавирусом в России находятся в реанимации.

- Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса осенью. Президент отметил, что министерство здравоохранения РФ должно быть готово к такому развитию событий.

- Собянин заявил о необходимости сохранения режима самоизоляции в Москве.

Несмотря на определенные меры по раскрытию экономики, услуг для населения, мы считаем, что необходимо продолжать проведение строгих мер, требований по санитарной изоляции, самоограничению, требования по масочному режиму.

- В настоящее время в России задействовано порядка 66% резерва больничных мест, развернутых для лечения пациентов с коронавирусом.

- Путин: Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется.

По поступающей объективной информации, по оценке экспертов, <...> ситуация в целом в стране стабилизируется. И в Москве, которая первая столкнулась с эпидемией, и во многих других регионах России началось постепенное снижение числа ежедневно выявляемых новых случаев заражения

- Нарушители самоизоляции в Подмосковье приступили к обязательным работам в больницах. Суд признал виновными уже несколько жителей Подмосковья, которые организовали массовые мероприятия в регионе.

- Врачам и соцработникам обсерваторов Подмосковья установили выплаты из‑за коронавируса. Выплаты будут рассчитывать исходя из длительности рабочей смены не менее 14 календарных дней.

- Лучше всего в Московской области режим самоизоляции соблюдают жители Лобни, в столице – поселения Московский.

- Оформить цифровой пропуск в Подмосковье через СМС больше нельзя. Оформить заявку на пропуск можно в приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус», а также на едином портале госуслуг.

- Прививки от коронавируса сначала будут ставить людям, которые находятся в зоне риска. Первые результаты испытания вакцины от коронавируса появятся в конце июля.

- Российские ученые испытали на себе вакцину от коронавируса. Испытания прошли успешно и без побочных эффектов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 894 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 824 заболевших. В Москве - 2 988.

- 73 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 1867 пациента.